Джейхун Байрамов: Баку поддерживает нормализацию отношений Анкары и Еревана

Официальный Баку на самом высоком уровне заявил о поддержке процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы «Анадолу».

Глава азербайджанской дипломатии прибыл в Анкару на торжественный прием, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений Турции с дружественными и братскими странами.

По словам министра, в Азербайджане отнеслись позитивно к назначению спецпредставителей Турции и Армении по нормализации связей и проведению 3 встреч с их участием.

Джейхун Байрамов назвал предпринятые в этом направлении шаги позитивным примером посылов Турции и Азербайджана в адрес Армении.

Касаясь отношений Азербайджана и Турции, министр подчеркнул, что две страны в своих связях достигли невиданного уровня сближения, что является ярким отражением позиции глав государств. «Шушинская декларация, подписанная 15 июня лидерами Азербайджана и Турции, вывела отношения наших стран на уровень союзничества, задала новые цели для сотрудничества по многим направлениям», - сказал Байрамов.