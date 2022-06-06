Успешная операция спецслужб Турции в Сирии
Турецкие спецслужбы провели в Сирии успешную операцию по захвату особо опасной террористки PKK/YPG Дилбирин Качар, которую доставили в Турцию. Об этом сообщает Anadolu.
Турецкие спецслужбы провели в Сирии успешную операцию по захвату особо опасной террористки PKK/YPG Дилбирин Качар, которую доставили в Турцию. Об этом сообщает Anadolu.
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