Ашраф Гани не вывозил деньги во время бегства из Афганистана?

Сведения о том, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани вывез из страны свыше $100 млн, не соответствуют действительности. Соответствующие сведения содержатся в предварительном докладе специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана, опубликованном в газете Politico.

По оценкам эксперта, который ссылается на очевидцев, на вертолетах Гани и его советники увезли не более одного миллиона долларов, а, скорее всего, около $500 тыс.

Кроме того, согласно данным, десятки миллионов долларов пропали из здания Национального директората безопасности Афганистана в Кабуле во время наступления летом прошлого года. "Вероятно, значительные суммы американской валюты пропали с территории собственности правительства Афганистана в хаосе захвата власти "Талибаном", в том числе $5 млн были взяты из президентского дворца и десятки миллионов - из хранилища Национального директората. Попытки разграбить денежные запасы других ведомств, по всей видимости, были привычным делом", - говорится в докладе.