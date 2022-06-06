НАТО не дало гарантий неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции

Североатлантический альянс не дает России гарантий, касающихся неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО, заявил помощник генерального секретаря альянса Камий Гран в интервью швейцарской телекомпании Эр-тэ-эс.

"Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения", - заявил Гран, отвечая на вопрос ведущего телепрограммы о том, будут ли даны России гарантии с учетом возможного в перспективе размещения ядерных вооружений в Финляндии и Швеции.

По его словам, вопрос о ядерном оружии каждая страна, входящая в НАТО, решает "суверенно". На вопрос о том, ожидает ли НАТО "военной реакции" или "демонстрации силы" со стороны России в ответ на вступление в альянс Финляндии и Швеции, Гран ответил: "Россияне сами заявили, что это не является необходимым, и я не думаю, что это было бы оправданным". При этом он отметил, что со стороны Финляндии и Швеции речь идет об "оборонительной позиции мирных государств, которые не стремятся к конфронтации с Россией".