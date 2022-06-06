Шойгу заявил об «освобождении» значительной части «ДНР» и «ЛНР»

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник заявил об «освобождении» значительной части «Донецкой и Луганской народных республик» по левому берегу Северского Донца в ходе проведения «специальной военной операции».

«Освобождена» значительная часть «Донецкой и Луганской народных республик» по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», - цитирует слова Шойгу ТАСС.