В России предложили засекретить золотовалютные резервы страны

Министерство экономического развития РФ предложило установить режим секретности для сведений о размере золотого запаса и валютных резервах России. Это прописано в законопроекте, который 6 июня одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет РБК со ссылкой на источники,

Авторы документа предложили внести поправки в закон о государственной тайне и исключить данные о размере золотого запаса и валютных резервов из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию.

Минэкономразвития отметило в пояснительной записке, что «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций» такую информацию нужно засекретить, чтобы ее не могли получить «недружественные иностранные государства».