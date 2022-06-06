Суд признал данные о потерях России в Украине гостайной

Списки погибших в Украине российских военных в России признали "информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации" и "гостайной". Об этом сообщает российское издание 74.RU.

Российский суд рассмотрел иск военной прокуратуры касательно списка погибших, размешенного на псковском сайте 60.RU, который вместе с 74.RU входит в сеть городских онлайн-медиа Shkulev Media Holding.

"Светлогорский городской суд Калининградской области рассмотрел иск военного прокурора 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота, который потребовал признать список погибших в Украине военных, размещенный на 60.RU, информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Представитель Роскомнадзора поддержал мнение прокуратуры. Суд, выслушав стороны, пришел к выводу, что список погибших военных в Украине является сведениями, "раскрывающими потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций". Суд также указал, что эти данные относятся к государственной тайне, за разглашение которой может грозить уголовная ответственность", - говорится в сообщении.