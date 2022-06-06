Турция производит новые бомбы для Bayraktar

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 получили новый мощный боеприпас – корректируемую планирующую авиабомбу Bozok. Уже началось массовое производство, передает Daily Sabah.

Указано, что этот высокоточный боеприпас наводится на цель по лазерному лучу, имеет проникающую боевую часть увеличенной мощности и дальность применения более 15 километров.

Согласно данным, разработку бомбы вел Институт исследований и развития оборонной промышленности (SAGE) при Совете по научно-техническим исследованиям Турции. Не исключается интеграция данного боеприпаса в вооружение и других турецких беспилотников.