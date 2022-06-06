Белорусским дальнобойщикам посоветовали ехать через Азербайджан

По информации посольства Беларуси в Грузии, очереди на выезд в сторону России составляют более 100 километров, и они продолжают увеличиваться. Время ожидания составляет 3-4 недели и более.

Как сообщают белорусские СМИ, водителям транспортных средств, планирующим возвращение через Верхний Ларс, рекомендуется иметь запасы продуктов питания, воды, медикаментов и средств гигиены с учетом вышеуказанных обстоятельств.

Также белорусским грузоперевозчикам рекомендовано прорабатывать альтернативные маршруты движения для выезда из Грузии, в частности, автотранспортный маршрут Тбилиси (Грузия) – АПП Красный мост (Грузия — Азербайджан) – МАПП Самур (Азербайджан) – АПП Яраг-Казмаляр (Россия) – Гомель (Беларусь), который длиннее на 1 тыс. км.