В России заявили об открытии автомобильного сообщения с Крымом по материку

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил об открытии автомобильного движения из РФ в оккупированный Крым через оккупированную часть материковой Украины. Об этом он заявил на брифинге, пишут российские СМИ.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым", - заявил Шойгу.

Также министр добавил, что уже "созданы необходимые условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках".