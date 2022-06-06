В Европарламенте предложили ввести санкции против Иванишвили
Европарламент на этой неделе рассмотрит проект резолюции с предложением ввести индивидуальные санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и некоторых грузинских судей, передает «Новости-Грузия».
Согласно информации, резолюцию предложила крупнейшая фракция Европарламента – консервативная Европейская народная партия (ЕНП). Она касается нарушения свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Также фракция призвала к освобождению из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за границей. Текст проекта резолюции до голосования, назначенного на четверг, 9 июня, может быть изменен по инициативе других партий, представленных в Европарламенте.