В Армении сожалеют о распаде Советского Союза

В Армении 67% респондентов назвали отрицательным для страны развал Советского союза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного и обнародованного Кавказским исследовательским ресурсным центром.

При этом 22% опрошенных считают развал Союза позитивным для Армении, еще 11% затруднились ответить. В то же время 56% опрошенных отметили, что стали жить хуже после развала Союза, 22% - лучше, 21% - остались на том же уровне.

На просьбу отметить позитивные стороны для Армении после развала СССР 80% респондентов назвали провозглашение независимости, 3% - возможность для развития армянской культуры, 3% - обеспечение прав, по 2% получили ответы - вовлечение в торговые связи, сохранение языка, возможность выражать мнение и не преследоваться, 5 % затруднились сказать.

Как пишет «Арминфо», в то же время 52% опрошенных назвали ухудшение экономического положения людей в качестве отрицательной стороны развала Союза.