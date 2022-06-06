«Операция Турции в Сирии будет проведена тогда и там, где это будет необходимо»

Операция в Сирии будет проведена тогда и там, где это будет необходимо, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар, комментируя возможность начала новой антитеррористической операции на севере Сирии.

По его словам, Турция сделает все необходимое для защиты своих границ от угрозы терроризма.

«Турция придерживается принципиальной позиции. Наши действия прозрачны и соответствуют нормам международного права. Мы нацелены на безопасность своих границ и граждан. Это единственная цель Анкары. Турция не допустит формирования у своих границы источника угрозы. Начиная с 2016 года, мы наносим удар по попыткам формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам. Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет всех соседей, в частности, Ирака и Сирии», - сказал Акар.