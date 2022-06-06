Кремль опроверг отказ России обсуждать с Украиной Херсон и Запорожье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильной информацией сообщения, что российская сторона не будет обсуждать с Украиной статус Херсонской и Запорожской областей, передает РБК.

«Нет, это все не так», — сказал Песков.

Ранее «Известия» со ссылкой на «высокопоставленный источник в России» сообщили, что на переговорах по соглашению России и Украины, если они возобновятся, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей. Источник отметил, что указанные регионы не будут включены в обсуждения, поскольку «подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию».

Накануне СМИ сообщали, что значительная часть Запорожской и Херсонской областей Украины контролируется российскими военными. В ряде городов области действует военная комендатура, в оборот введен российский рубль.