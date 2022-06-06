Зарезавший своего одноклассника Фархадов сядет в тюрьму почти на 6 лет
В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Нихада Фархадова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений однокласснику, передает АПА.
На заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям был зачитан приговор, согласно которому Нихад Фархадов осужден на 5 лет 7 месяцев.
Напомним, в январе этого года на территории Сабаильского района произошла поножовщина. Ранения получил 17-летний Джамиль Гасанов. Подозреваемый в нанесении телесных повреждений Гасанову школьник Нихад Фархадов был задержан. Оба являются учениками 11-го класса средней школы № 162 города Баку.