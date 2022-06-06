Джонсон: Киев нельзя принуждать к невыгодному ему миру

Руководство Украины нельзя принуждать к заключению невыгодного для страны мирного соглашения. Об этом глава британского правительства Борис Джонсон заявил во вторник членам своего кабинета.

«Он назвал крайне важным, чтобы на президента Украины Владимира Зеленского не давили, требуя принять невыгодные условия мира, отметив, что плохие мирные соглашения не соблюдаются долго, - заявил представитель премьерской канцелярии, слова которого приводит агентство Reuters. - Он сказал, что мир должен избежать такого исхода, при котором будет создаваться впечатление, что ничем не оправданная агрессия президента России Владимира Путина принесла результаты».