Террористы ПКК вербуют детей в Сирии

Террористы ПКК продолжают похищать детей с целью пополнения рядов преступной организации, сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

Отмечается, что в провинции Алеппо похищены еще два ребенка, которых предположительно принудят к участию в боевых действиях. Девятилетнего Ибрагима и десятилетнего Мухаммеда Шефки Юсуфа вывезли в неизвестном направлении 5 июня. Террористы отправляют похищенных или задержанных подростков и детей в лагеря «обучения», пишет издание.

Сообщается, что похищенным детям не позволяют общаться с семьями.