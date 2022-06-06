Террористы ПКК вербуют детей в Сирии
Террористы ПКК продолжают похищать детей с целью пополнения рядов преступной организации, сообщает Anadolu со ссылкой на источники.
Отмечается, что в провинции Алеппо похищены еще два ребенка, которых предположительно принудят к участию в боевых действиях. Девятилетнего Ибрагима и десятилетнего Мухаммеда Шефки Юсуфа вывезли в неизвестном направлении 5 июня. Террористы отправляют похищенных или задержанных подростков и детей в лагеря «обучения», пишет издание.
Сообщается, что похищенным детям не позволяют общаться с семьями.
Глава «Сирийского независимого курдского соседства», одного из сирийских оппозиционных курдских формирований, Абдулазиз Теммо сообщил изданию, что в последние полгода террористы ПКК начали чаще похищать детей в возрасте до 10 лет. По его словам, они намеренно выбирают детей столь раннего возраста, чтобы своевременно оторвать их от школы, семьи и общества.
«Детей забирают на гору Кандил. Семьей для таких детей становится террористическая организация. Боевики чаще начали похищать детей до 10 лет. Мы всегда осуждали и осуждаем подобное», - сказал он.