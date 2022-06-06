Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 16:18

В Лос-Анджелесе открылся 9-ый Саммит Америк, самый крупный региональный форум стран Западного полушария. На него, как и ожидалось, не были приглашены лидеры трех стран — Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, чья политика «не соответствует демократическим нормам континента». В знак солидарности с этими странами на саммит решил не ехать мексиканский президент Лопес Обрадор.

Этот саммит для американской демократии станет одним из самых трудных. Континент накрыла мощная левая волна: в большинстве государств от Мексики до Аргентины к власти пришли социалисты. Ожидается, что на октябрьских президентских выборах в Бразилии ультраправого президента Жаира Болсонару сменит вожак бразильских трудящихся, бывший рабочий- металлург Инасиу Лула да Сильва. В этом месяце США могут потерять последний правый бастион в регионе - Колумбию - там одним из фаворитов второго тура является бывший руководитель левой повстанческой группировки Густаво Петро. В этих условиях администрация Джо Байдена вынуждена маневрировать. Как пишет Washington Post, «администрация пытается извлечь политическую выгоду в условиях закрывающегося окна возможностей: в ноябре на промежуточных выборах в конгресс ожидается убедительная победа Республиканской партии».

К этому добавляется фактор российской войны в Украине. Белый дом ищет возможность заменить российскую нефть для Европы, а также по мере возможностей улучшить отношения с традиционными союзниками России в Латинской Америке. Главной страной на этом направлении стала Венесуэла. Еще в марте Каракас посетила делегация высокопоставленных американских чиновников, которые провели переговоры с Мадуро. Их целью было подготовить почву для возможного возобновления поставок венесуэльской нефти на европейский рынок. И вот, в начале июня госдепартамент США разрешил двум европейским компаниям — итальянской Eni и испанской Repsol начать уже в следующем месяце экспортировать нефть в Европу. Речь идет о сравнительно небольшом количестве, которое не сможет понизить мировые цены на энергоносители. Однако этот первый шаг в сторону Мадуро, как рассчитывают в Вашингтоне, может в не столь отдаленном будущем привести к резкому росту поставок венесуэльской нефти. По этой причине американские власти разрешили нефтяному гиганту Chevron провести переговоры с Венесуэлой о возобновлении операций в этой стране. Они прекратилась в 2019 году, когда США наложили серьезные экономические санкции на Венесуэлу.

В любом случае речь идет о разрыве с политикой «максимального давления» на эту страну, которую проводил экс-президент Дональд Трамп. «Эта политика полностью провалилась, - говорит Джеф Рамси, венесуэльский эксперт в Вашингтонском офисе по Латинской Америке. Страны полушария стремятся найти прагматичные пути решения венесуэльского кризиса, ориентируясь на реальную остановку в этой стране. А она заключается в том, что Мадуро сохраняет над ней полный контроль». Сейчас Венесуэла поставляет до 70 процентов своей нефти в Китай. Но, как говорит один из венесуэльских инсайдеров, который в курсе того, что думают в его правительстве, начавшийся диалог между двумя странами и возможное возобновление работы Chevron позволяют Каракасу надеяться на новые, еще более крупные сделки. «У них (венесуэльских властей) шляпа Микки Мауса в руках, - говорит этот источник. Сейчас они настроены вполне проамерикански и готовы к переговорам. Они полагают, что смогут получить значительно бОльшие барыши, поставляя нефть в Техас, чем в другие части света». Новый курс США в отношении Венесуэлы стал, несомненно, не лучшей новостью для России и, в частности, для главы «Роснефти» И.Сечина, чья компания в отсутствии зарубежных конкурентов вложила в венесуэльскую нефтянку миллиарды долларов. Теперь, после вступления в силу драконовских санкций против России, этот гешефт закончился. Хотя и раньше было ясно, что главная цель Мадуро - снятие американских санкций, и что Америка намного важнее, чем Россия.

За несколько дней до открытия саммита Америк США совершили еще один шаг по отношению к другому традиционному союзнику Кремля - Кубе. В первый день июня госдепартамент США объявил о повышении потолка денежных переводов на остров со стороны кубино-американцев во Флориде, что является одной из важнейших статей доходов Кубы. Одновременно стало известно о снятии ограничений на полеты американских самолетов на Кубу, а это должно привести к росту числа американских туристов на остров.