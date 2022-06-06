Недавно десантники бригады провели 14-часовой бой с россиянами, которые пытались перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Реализовать свои планы российским военным не удалось.

Десантники отмечают, что в этой войне преобладают дуэли крупнокалиберной, ствольной артиллерии, но случаются ожесточенные контактные стрелковые бои, где украинские военные успешно уничтожают личный состав и технику российских войск.

"Этот бой возле городка Б. начался в два ночи, когда к позициям десантников подошла вражеская диверсионно-разведывательная группа. Наши ребята заметили диверсантов и огнем из автоматического стрелкового оружия заставили их отступить. Но они не утихомирились, чуть позже их пехота, усиленная бронетехникой, пошла в атаку. Вот здесь львовские десантники и устроили им "теплую встречу", - говорится в сообщении.

Во время боя военные ВСУ из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД, а также ликвидировали около 50 россиян из 104 гвардейского десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии, которую в вооруженных силах РФ считают "элитной".

"Впрочем, встретившись в ближнем стрелковом бою с украинскими десантниками, эта "полосатая элита" отступила, оставляя в лесополосе тела своих погибших. Тот бой хоть был и победный для ребят с крылатым львом на шевроне, но тяжелый", - отметили в бригаде.

В то же время на этом неприятности псковских десантников не закончились. Скоординированные действия артиллерийских подразделений 80 бригады вдогонку нанесли россиянам массированный артиллерийский удар.