В Италии возмущены заявлением Медведева

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил об обеспокоенности в связи с заявлением замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Тот ранее во вторник опубликовал пост в Telegram, в котором заявил о своей ненависти к "ним" - к кому именно, он не уточнил. Также Медведев заявил, что "они ублюдки и выродки" и "хотят смерти нам, России". В заключение бывший премьер и президент России пообещал, "пока я жив делать все, чтобы они исчезли".

"Заявления Медведева очень серьезны и опасны", - заявил Ди Майо.

Он отметил, что считает высказывания российского политика "неприемлемыми" и противоречащими диалогу, стремлению к прекращению огня и попыткам восстановить мир.