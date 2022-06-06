В Армении ожидаются громкие аресты военных

Армянская газета «Жоховурд» пишет со ссылкой на свои источники, что в Главном следственном управлении по расследованию особо важных дел СК Армении сложилась довольно примечательная ситуация.

В частности, в следственный орган активно приглашаются на допрос должностные лица Вооруженных сил Армении.

Издание утверждает, что на днях были вызваны на допрос бывший начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян и бывший командующий армией сепаратистов Карабаха Джалал Арутюнян, а также другие бывшие должностные лица Генштаба ВС Армении. Более того, в следственный орган будет доставлен на допрос экс-министр обороны Давид Тоноян, отбывающий наказание в тюрьме.

По информации газеты, Джалал Арутюнян уже около 20 раз был вызван на допрос в следственный орган, а Оник Гаспарян – около 10 раз. В ближайшее время ожидаются разоблачения и аресты.