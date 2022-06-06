Польша предложила включить в 7-й пакет санкций ЕС все энергоносители и банки России

Польша предлагает Евросоюзу включить в седьмой пакет антироссийских санкций все энергоносители и банки Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, пишут польские СМИ.

По мнению польского дипломата, принятие шестого пакета ограничений является важным шагом в вопросе обеспечения независимости Европы от энергоносителей РФ, однако этого недостаточно.

«Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских, а также белорусских банков от системы SWIFT», — сказал Рау.