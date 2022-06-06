«Формула» подстегнула цены на аренду жилья в Баку

В последние дни в центре Баку и на прилегающих территориях наблюдается рост арендной платы за суточную аренду квартир. Об этом Trend сказал во вторник эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы.

По его словам, рост цен на аренду квартир на этих территориях связан с предстоящими гонками Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

«Основной причиной является приток туристов в страну в связи с гонками. Цены на суточную аренду квартир на проспекте Нефтчиляр колеблются в пределах 250-300 манатов. Выросли цены и по другим квартирам в этой части города - с 70-80 манатов (двухкомнатные) до 110-120 манатов и выше. По мере увеличения количества комнат растут и цены. Кроме того, сдаются в аренду балконы, чтобы наблюдать за гонками», - сказал Османлы.