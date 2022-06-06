Отныне решения ЕСПЧ не подлежат исполнению в России

Госдума России во вторник, 7 июня, приняла сразу во втором и третьем чтениях законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта 2022 года. Выплаты денежных компенсаций во исполнение решений ЕСПЧ, вынесенных до 15 марта, могут осуществляться исключительно в рублях и только на счета в российских банках.

Согласно принятым законам, постановления ЕСПЧ впредь не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами, иными словами, закрепляется верховенство российского права над решениями Страсбургского суда. Из Уголовно-процессуального кодекса РФ исключаются положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, пишет Deutsche Welle.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие новых законов, сказал, что ЕСПЧ стал "инструментом политической борьбы". Он отметил, что некоторые решения Страсбургского суда "прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям". В качестве примера он привел требование ЕСПЧ признать однополые браки. "И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем", - подчеркнул Володин.