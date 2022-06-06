Турция готова начать обсуждение суверенитета островов в Эгейском море

Турция готова инициировать обсуждение суверенитета островов в Эгейском море, если Греция не прекратит нарушать статус демилитаризации островов, заявил на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В международных отношениях могут быть взлеты и падения, напряженность и дружба, это естественные вещи. К сожалению, ситуация в Греции плачевная, они очень хорошо умеют объяснять, насколько они правы. Пусть Греция четко ответит на наши письма. Пусть заявит, что не нарушает статус демилитаризации островов. Если они не прекратят нарушения, мы начнем дебаты о суверенитете островов", - цитирует его ТАСС.