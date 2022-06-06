В Евросоюзе прокомментировали закрытие неба для самолета Лаврова

Европейский союз (ЕС) приветствует запрет Черногории на пролет над своей территорией самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова для визита в Сербию, заявил черногорскому национальному телевидению представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы приветствуем полное согласие Черногории с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая ограничительные меры и их практическое применение, о чем свидетельствует запрет на пролет самолета [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова", - цитирует Стано ТАСС.

Он отметил, что Европейский союз и многие страны применяют санкции, запрещающие российским самолетам летать над их территорией, а также вводят запрет на въезд высокопоставленных лиц из России.