Доходы Азербайджана от магистральных газопроводов резко возросли

В январе-марте нынешнего года доходы Азербайджана от транспортировки по магистральным газопроводам составили 569 903,6 тыс. манатов, что в годовом сравнении означает рост на 20,4%. Как сообщили в Госкомстате, в январе-марте прошлого года указанный показатель был на уровне 473 248,4 тыс. манатов.

Отметим, в январе-марте этого года в Азербайджане по магистральным газопроводам было транспортировано 10 769,6 млн. кубометров газа, что в годовом сравнении больше на 9,7%.

46,7% газа было транспортировано по Южно-Кавказскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. За отчетный период по этому трубопроводу было транспортировано 5 026,1 млн. кубометров газа (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 10,7%).