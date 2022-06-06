Нефти предсказали подорожание до $140 за баррель

Аналитики Goldman Sachs предсказали подорожание нефти марки Brent до 140 долларов за баррель в третьем квартале 2022 года, пишет Bloomberg.

По мнению финансистов, средняя цена в ближайшие 12 месяцев составит 135 долларов за баррель.

По сравнению с предыдущей версией прогноза от Goldman Sachs предполагаемые цены повышены на 10 долларов за баррель.

Аналитики считают, что сейчас на мировом рынке нефти наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Для нормализации ситуации необходимо дальнейшее снижение спроса, в основном из-за сокращения мировой экономики, и одновременное наращивание добычи.