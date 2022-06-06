Премьер Греции обратился к Турции

По словам премьера, обе страны могут внести вклад в решение проблем с продовольствием в мире, в частности, проблемы с вывозом по морю зерна из украинских портов. "Единственный способ вывезти заблокированное в Украине зерно – это по морю. Как Турция, так и Греция могут сыграть в этом роль", - считает Мицотакис.

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море, по Кипру, нефтегазовой разведке. После того как в мае премьер Греции Кириакос Мицотакис раскритиковал Анкару во время поездки в США, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с ним.