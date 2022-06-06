В России объявили в розыск автора популярных романов

В России объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса писатель, автор романа «Текст», книжной серии «Метро», а также сценария к сериалу «Топи» Дмитрий Глуховский,- следует из базы данных МВД. В реестре не уточняется, по какой именно статье его разыскивают.

«Глуховский Дмитрий Алексеевич, 12 июня 1979 года рождения, разыскивается по статье УК», — указано в базе данных «Розыск».

Ранее Глуховский выступил против вторжения России в Украину наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым и Леонидом Парфеновым. Согласно данным из открытых источников, Глуховский является гражданином РФ и Израиля, а также имеет вид на жительство в Испании и ФРГ.