Соловьев нашел нового врага на Урале

В эфире программы «Соловьев.Live» телеведущий обратил внимание на карикатуру, которую мэр города выложил у себя на странице «ВКонтакте». Кабец опубликовал карикатуру в стиле «Звездных войн», на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашёв в образе джедая отрубает голову телеведущему. Изображение подписано цитатой: «Да пребудет с нами сила!».

По мнению телеведущего, глава Первоуральска таким образом призывает избавиться от Соловьева.

«Только что взяли очередного из той группы убийц, которых нанял Зеленский, чтобы меня ликвидировать. И тут ты так радостно вылезаешь со своим мечом. Вот как ты считаешь, что должны подумать и кто должен подумать? Чисто из соображений безопасности, вот ты считаешь, что после этого должны люди отработать? Профессионалы должны рассмотреть?» — приводит «Росбалт» слова телеведущего, который предложил мэру взять в руки катану.

«Игорь призывает к тому, чтобы со мной расправиться и отрубить мне голову? Ну так приезжай, возьми катану. Я должен поступать, как мэрия города Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить — или это впрямую призыв к тому, чтобы меня убили?», — задался вопросом ведущий.

Конфликт между Соловьевым и уральскими чиновниками начался в конце апреля, когда телеведущий в эфире назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», откуда родом «подонки, теперь скрывающиеся за границей», а местную оппозицию — «центром борьбы с Россией». Слова Соловьева вызвали возмущение у жителей региона, а Куйвашёв попросил ведущего «следить за своим языком». Затем Соловьев резко высказался о свердловском губернаторе, затронув тему скандала вокруг екатеринбургского лицея, ученики которого танцевали неоднозначный танец. Позже Соловьев предложил отправить Куйвашёва к главе Чечни Рамзану Кадырову, чтобы тот поучил его «уму-разуму».

В конце апреля российские спецслужбы задержали группу человек, готовивших, по утверждению силовиков, по заказу Службы безопасности Украины убийство Соловьева. В ходе обысков у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, гранату, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта.