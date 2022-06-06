Зеленский ответил на призыв Макрона

"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти многие годы, более 8, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эммануэль глубоко разбирается в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно разбирается в деталях Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди 4", невыполнение договоренностей, постоянные срывы", - сказал президент Украины в интервью газете Financial Times.

Зеленский отметил, что Украину в этом вопросе не унижают, а убивают. "Я даже не считаю, что унижают Украину, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся так же никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", - добавил президент Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы смогли найти выход по дипломатическим каналам". В то же время президент Франции считает, что Путин совершил "историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории".