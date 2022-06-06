Украина, Сирия, вывоз зерна: Акар переговорил с Шойгу

Министры обороны Турции и России обсудили по телефону обстановку в Сирии и Украине, а также проблему вывоза украинского зерна, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"По инициативе турецкой стороны 7 июня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии", - заявили в Минобороны России.

"Министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе переговоров отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии для поддержания долговременной стабильности в регионе.

"Российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены", - сказали в министерстве.