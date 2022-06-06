В «Азеригаз» выслушали проблемы жителей Гобустана

«Наша цель на встречах с абонентами – быть с вами, услышать от вас о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь при газоснабжении, помочь вам донести эти обращения до руководства». Об этом заявил начальник отдела капитального строительства производственного объединения «Азеригаз» Акрам Акперли в ходе встречи с жителями Гобустанского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Акперли призвал граждан открыто озвучивать свои трудности с газоснабжением.

Во время встречи возможностями «Передвижной приемной» воспользовались около 20 жителей района. Отец шехида Ариф Велиев просил передать свое обращение непосредственно генеральному директору и обеспечить село Садаф, в котором он проживает, природным газом. Просьбы других жителей были связаны с установкой счетчиков, переносом газопроводов, трудоустройством, газификацией ряда сел и новых жилых массивов. Все поступающие обращения регистрировались. Отвечали на них должностные лица «Азеригаз», гражданам давались необходимые разъяснения.

Акция «Открытый микрофон» завтра пройдет в Шемахе, в четверг - в Уджаре, в пятницу - в Исмаиллинском районе.