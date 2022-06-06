Латвия полностью запретила обучение на русском

Кабинет министров Латвии одобрил поправки к закону "Об образовании", согласно которому в стране запрещено осуществлять школьное и дошкольное образование на русском языке. Теперь в школах и детсадах должен будет использоваться только латышский.

С 1 сентября 2023 года на латышский язык перейдут первые, четвертые и седьмые классы школ, а также детсады. В 2025 году переход должен быть осуществлен полностью, говорится в документе.

В законе указано, что ученики из числа национальных меньшинств смогут изучать родные языки факультативно.

Что касается заведений профобразования, то там в качестве иностранных можно будет изучать только государственные языки стран Евросоюза.

6 июня сообщалось, что в Латвии запретили вещание всех российских телеканалов.