Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:18

Тигран Абрамян, оппозиционный депутат парламента Армении, с горечью констатирует, что после победы в 44-дневной войне Азербайджан продолжает преобразовывать по образцу турецкой армии свои вооруженные силы и закупать современное вооружение. Кроме того, Азербайджан уже создал четыре новых подразделения «коммандос», прошедших спецподготовку в Турции. Одновременно парламентарий признает, что Армения, которая «потерпела трагическое поражение» и, по существу, потеряла свою армию, не предпринимает никаких шагов, чтобы сократить «удручающее» отставание от армии Азербайджана.

По словам Тиграна Абрамяна, с момента завершения 44-дневной войны для армянской армии практически не закупалось новое вооружение. Подтверждая плачевное состояние поверженной армии, депутат утверждает, что армянские солдаты, несущие службу на границе с Азербайджаном, ютятся в старых брезентовых палатках. После выступления Абрамяна в Армении разразился скандал. Во вчерашнем телеинтервью министр обороны Сурен Папикян назвал критику депутата от оппозиции «провокацией». «Я не собираюсь публично говорить о тех шагах и достижениях, которые правительство Армении осуществило или намерено осуществить в ближайшем будущем, - подчеркнул Папикян. - Мы делаем все необходимое для повышения обороноспособности наших вооруженных сил, понимая, что армия Армении должна быть готовой защищать наши суверенные территории. Но все наши действия осуществляются тайно, они не могут и не должны становится темой общественных дискуссий». По словам Папикяна, любой парламентарий может сделать соответствующий запрос в Министерство обороны и убедиться, что работа, о которой он говорит, это не просто слова. Тем не менее, судя по доступной информации, а также публикациям независимых аналитиков, армянский министр обороны, мягко говоря, лукавит. Ибо за последние полтора года в Армении не было предпринято сколько-нибудь серьезных шагов по восстановлению и вооружению разгромленной армии. Все, что было сделано в этом направлении исчерпывается несколькими транспортными вертолетами Ми-8, которые Армения закупила у России.

Как известно, раньше основным поставщиком оружия для Армении была Россия. Как правило, оружие поставлялось либо на льготных кредитах, либо вообще безвозмездно. В частности, во время 44-дневной войны Армения получала его на регулярной основе. Однако после разгрома армянской армии в Ереване стали говорить об отказе от российского оружия, которое местные военные эксперты назвали «малоэффективным». Но для того, чтобы отказаться от российского оружия, достававшегося армянам практически даром и перейти на более современные западные образцы, нужны средства. А поскольку таких денег в Армении никогда не было и не предвидится, местные генералы вновь повернули головы в сторону Москвы. Первый шаг в этом направлении сделал в августе 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу. Вручая на встрече в Москве офицерский кортик тогдашнему министру обороны Армении Аршаку Карапетяну, Шойгу то ли в шутку, то ли всерьез подчеркнул: «Можно считать, что процесс поставок современного оружия в Армению уже начался!..» В свою бытность главой Минобороны Карапетян совершал частые поездки в Москву, в ходе которых делал высокомерные заявления о том, что с практикой закупок использованного вооружения советских времен покончено, и что отныне упор будет делаться не на количество, а на качество. Но вскоре Карапетяна «ушли» в отставку, и его сменил на посту министра обороны лояльный к Пашиняну и весьма далекий от военных дел Сурен Папикян. До сих пор в открытых источниках не было информации о том, что Папикян ведет с Москвой переговоры о поставках оружия или подписывает какие-то новые соглашения. И вот теперь министр обороны публично заявляет, что на самом деле поставки современного российского оружия в Армению имеют место, но все это – тайна, окутанная мраком.