Глава «Азеришыг» выслушал жалобы жителей Габалы и Огуза

Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 7 июня принял граждан из Габалинского и Огузского районов. Прием состоялся в Габале в административном здании Северо-Западного регионального управления энергоснабжения и продаж «Азеришыг», сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

Перед приемом граждан руководство ОАО посетило памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Габале, возложило цветы.

В ходе приема граждан были даны ответы на соответствующие обращения в связи с деятельностью учреждения, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим разрешения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».