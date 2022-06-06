Экономика Саудовской Аравии растет рекордными темпами

Моника Малик, главный экономист Коммерческого банка Абу-Даби, чьи слова приводит «Аль-Джазира», заявила, что это самый быстрый рост с третьего квартала 2011 года, ключевым фактором которого стало увеличение добычи нефти.

Валовой внутренний продукт Саудовской Аравии вырос на 9,9% в первом квартале 2022 года. Это самый быстрый показатель за последнее десятилетие, он превышает прогнозируемый в прошлом месяце рост на 9,6%, свидетельствуют официальные данные.

Наибольший вклад в ВВП внесла деятельность по добыче нефти и природного газа – 32,4%, сообщило Главное статистическое управление королевства. Ненефтяная деятельность выросла на 3,7% или на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Оптовая и розничная торговля, рестораны и гостиницы выросли на 6,3% по сравнению с предыдущим годом, а экспорт увеличился на 22,1%, показали данные.

ВВП на душу населения в первом квартале 2022 года составил 26 961 риал (7 187 долларов), что на 33,8% больше, чем в соответствующем квартале 2021 года.

«Основные данные по-прежнему указывают на здоровые темпы роста в ненефтяном секторе, – сказала Малик, добавив: – Саудовская Аравия находится в очень сильном положении, учитывая ограниченные мировые нефтяные мощности и высокие цены на нефть».