По Харькову снова стреляли: есть погибший и раненые

Вечером 7 июня в очередной раз был обстрелян Харьков. Стреляли по одному из жилых районов города. Об этом сообщила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

По словам Поповой, пока известно о трех раненых и об одном погибшем.

Контрнаступление украинских войск сделало второй по величине город Украины недосягаемым для российских пушек, однако обстрелы окружающих его населенных пунктов продолжаются. Кроме того, Харьков остается в пределах досягаемости реактивных систем залпового огня, и обстрелы города из этого вида оружия продолжаются.