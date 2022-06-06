Юбилейный Lamborghini Urus отправят в Азербайджан
Компания Lamborghini выпустила юбилейный, 20-тысячный Urus. Кроссовер в цвете Viola Mithras, c черными тормозными суппортами и панорамной крышей отправится к покупателю из Азербайджана, пишет российское издание Motor.
Автомобиль оснащен стандартным битурбомотором V8 4.0 отдачей 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента и переключателем режимов движения ANIMA. Разгон до «сотни» у Urus занимает 3,6 секунды, до 200 километров в час — 12,8. Паспортная «максималка» — 305 километров в час.