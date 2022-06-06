Турция предупредила Грецию

Власти Турции призвали Грецию вывести вооруженные силы с островов Эгейского моря, сообщает Associated Press.

"Есть соглашение, которое Греция нарушает. Если Греция не прекратит это нарушение, вопрос о суверенитете островов будет вынесен на обсуждение", - приводит агентство слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

На прошлой неделе Чавушоглу заявлял, что Анкара откажется от безоговорочного признания суверенитета Греции над рядом островов, если Афины не прекратят размещать там вооружение.