Forbes нашел на карибском острове не попавшую под санкции недвижимость Абрамовича

Forbes USA пишет, что в 2009 году Роман Абрамович заплатил $90 млн за поместье площадью 28 га на острове. Оно было указано в списке из 41 пункта, в котором перечислялись активы, связанные с подсанкционными лицами и замороженные французскими властями в апреле. Список включал и замок Абрамовича на Французской Ривьере. Как оказалось, российский миллиардер владеет по крайней мере еще одним объектом недвижимости на острове Сен-Барт, о котором ранее не было известно.

В самом сердце Густавии (города на острове), в двух шагах от роскошной набережной, находится заброшенное, наполовину отремонтированное здание, которое Forbes USA связывает с находящимся под санкциями бизнесменом. Представитель Абрамовича не ответил на запросы.

То, что здание связано с Абрамовичем, не является большим секретом для местных. «Все знают», что здание принадлежит Абрамовичу, как рассказал один местный бизнесмен. В феврале строители ремонтировали его, а также прибрежный дом Абрамовича, но, как сообщил Forbes один из островитян, с началом вторжения России в Украину бригады демонтировали строительные краны и уехали с обоих объектов. Несколько других местных источников также подтвердили это.

Здание в Густавии — «еще один пример того, что санкции легче ввести, чем реализовать», говорит Том Китинг, который руководит Центром исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Королевский объединенный институт. По его мнению, придется потратить немало времени, чтобы выявить компании и другие активы со скрытыми связями с подсанкционными лицами.

Романа Абрамовича связывает с Сен-Бартом долгая история, напоминает Forbes. Его бывшую яхту Le Grand Bleu фотографировали на причале в Густавии еще в 2005 году. Как сообщается, в 2009 году он потратил $5 млн на свою первую новогоднюю вечеринку в Густавии, и с тех пор эти празднества стали ежегодным событием на острове. Он заслужил любовь местных жителей: Абрамович финансировал восстановление местного пруда с соленой водой и дважды оплачивал ремонт местного спортивного комплекса.

«Люди вроде Абрамовича так богаты, что само их присутствие на острове влияет на экономику, — говорит Брюно Кузан, доцент кафедры социологии в Институте политических исследований в Париже, который писал о богатых жителях Сен-Барта. — С такими людьми остров старается выстраивать отношения».