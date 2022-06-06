В Черногории предложили Лаврову приехать в Сербию поездом...

«Черногория, запретив пролет самолета Лаврова, выполнила взятые на себя обязательства, такое решение было неизбежным», — приводит слова Кривокапича телерадиокомпания Черногории РТЦГ.

Черногория выполняла взятые на себя обязательства, запрещая пролет самолету главы МИД России Сергея Лаврова для визита в Сербию. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

По словам министра, его удивила бурная реакция на такое решение. Он добавил, что Лавров мог бы добраться до Белграда поездом, так как «железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено».

Отвечая на вопрос, кто принял решение о закрытии воздушного пространства Черногории для борта Лаврова, Кривокапич отметил, что формально решение принято правительством и Министерством иностранных дел страны, отмечает Интерфакс.

Накануне болгарское внешнеполитическое ведомство объяснило решение не пропускать через воздушное пространство страны борт с главой МИД России тем, что имя российского министра внесено в санкционные списки ЕС. В ведомстве напомнили, что имя Лаврова числится под номером 670 в списке физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры ЕС.

Лавров же заявил, что отказ Северной Македонии, Черногории и Болгарии дать разрешение на пролёт спецборта в Сербию привел к отмене его визита в эту страну, назвав это решение беспрецедентным и немыслимым.