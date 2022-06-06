Коронавирус сорвал визит главы МИД Германии в Турцию

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе своего визита в Пакистан сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Об этом во вторник, 7 июня сообщил представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

Глава министерства за обедом обратила внимание на то, что не ощущает вкуса блюд. Она сделала экспресс-тест в посольстве Германии в Исламабаде, передает Deutsche Welle.

"Все дальнейшие мероприятия отменены", - отметил представитель МИД ФРГ. В рамках турне, которое должно было продлиться до 10 июня, у Бербок было запланировано посещение Греции 8 июня, а позднее - Турции.

Визит Бербок в Пакистан начался 7 июня. Ее успел принять глава МИД страны Билавал Бхутто Зардари. В ходе встречи обсуждалась ситуация в соседнем Афганистане.