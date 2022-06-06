Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:45

В то время, как Турция готовится к новым военным операциям против связанных с РПК террористов на севере Сирии, Исламская Республика перебрасывает туда своих боевиков. Об этом Reuters сообщили источники на севере Сирии. После вчерашнего заседания правительства Турции, которое проходило под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, министр обороны Хулуси Акар заявил журналистам, что военная операция «начнется, когда настанет время». Акар также подтвердил решимость Турции устранить проблему терроризма, которая преследует её на протяжении 40 лет.

«Наша единственная цель — террористы, - уточнил глава турецкого военного ведомства. - А курды и арабы — наши братья». Отметим, что США открыто выступают против проведения военной операции Турции на севере Сирии. В Вашингтоне считают, что вооруженная эскалация подорвет борьбу с ИГИЛ и подвергнет риску безопасность в этом регионе. В свою очередь, Россия, которая пока не заявляла публично о несогласии с планами Турции, концентрирует свои подразделения на севере Сирии. Источники сообщили Reuters, что режим Башара Асада, несмотря на вероятность новых военных операций со стороны Турции, продолжает вместе с Россией концентрировать свои силы в этом регионе. Юсуф Хамид, капитан поддерживаемой Анкарой Сирийской национальной армии, заявил, что Иран также направил в этот район своих боевиков для поддержки курдов. По его словам, российская армия укрепляет позиции в районе городов Кобани, Айн-Иса, Тель-Рифат и Манбидж, являющихся главными целями планируемой контртеррористической операции Турции. Эти позиции находятся, примерно, в 40 километрах от сирийско-турецкой границы.

Арабское издание Al-Araby-al-Jadid сообщает, что для предотвращения нападения турецкой армии на север страны из Дамаска переброшено элитное воинское подразделение сирийской армии - Третья механизированная дивизия, которой командует Махер Асад, двоюродный брат президента Сирии. Дивизия уже заняла район военного аэродрома Менанг севернее Алеппо и ряд окрестных населённых пунктов. Отмечается, что в этом районе возводятся укрепления и создаются долговременные огневые точки. По информации журналистов, сирийские войска занимают позиции на наиболее вероятном направлении наступления турецкой армии. Одновременно на севере Сирии были замечены по меньшей мере два российский ЗПК «Панцирь-С». Их видели неподалеку от населенного пункта Тель-Тамр, то есть там, где Турция планирует провести военную операцию с целью создать 30-километровую зону безопасности. Кроме того, ВКС России проводят в этом районе совместные с ВВС Сирии учения по отражению «авиаударов противника». Министерство обороны России не комментирует причину, по которой на север Сирии были переброшены два зенитно-ракетных комплекса. В то же время ожидается, что 8 июня, в ходе визита в Анкару главы МИД РФ Сергея Лаврова, одной из основных тем обсуждения станут планы Турции, связанные с готовящейся операцией на севере Сирии. Не случайно Лаврова в поездке будет сопровождать «группа военных экспертов».