Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского депутата

Генеральная прокуратура Молдовы отказалась экстрадировать в Беларусь депутата Верховной Рады Евгения Яковенко, которого задержали на молдавской границе 5 июня. Об этом сообщает NewsMaker.

"Причины отказа в экстрадиции обусловлены статусом этого лица как члена Верховной Рады Украины, победившего на выборах в 2019 году в Донецком регионе, в контексте геополитической ситуации в регионе", — отметили в прокуратуре.

Молдавская прокуратура подозревает, что в случае экстрадиции Яковенко в Беларусь процесс против него не будет справедливым. Кроме того, прокуратура Молдовы распорядилась отпустить украинского депутата.

5 июня пограничная полиция Молдовы задержала Яковенко по запросу Беларуси. В погранслужбе Молдовы отмечали, что украинский депутат был внесен Беларусью в базу розыска Интерпола. Там добавили, что Яковенко обвиняется во взяточничестве и коррупции. С того времени украинский депутат находился в СИЗО.