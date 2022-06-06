Глава МИД Ирана возмутился оскорблением пророка, устроил демарш,.. а наутро полетел в Дели

IRNA сообщает, что целью визита Абдоллахиана является проведение встреч с высокопоставленными лицами Индии. Визит направлен на развитие отношений между двумя странами, будут проведены консультации по двусторонним и международным вопросам.

Отметим, что накануне посол Индии в Тегеране был вызван в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста из-за высказываний представителя правящей индийской партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нипур Шармы в эфире индийского телевидения, расцененных в мусульманских странах как оскорбительные по отношению к пророку Мухаммеду. Посол Индии, в свою очередь, заявил, что высказанная Шармой позиция не отражает мнения индийского правительства, которое с большим уважением относится ко всем религиям. По его словам, Шарма не является госслужащей, а только занимала должность в партии. После разразившегося скандала она была уволена.

Правительства Катара, Кувейта, Ирана, Саудовской Аравии, Омана, Афганистана и Пакистана назвали высказывания оскорбительными.