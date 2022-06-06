Джонсон против «плохого мира» Зеленского с Путиным

Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил против того, чтобы мировые лидеры подталкивали президента Украины Владимира Зеленского к плохому мирному соглашению с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

По словам спикера британского премьера, Джонсон сказал своим министрам, что Британия «останется на передовой» поддержки Украины.

«Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили с тем, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, который может создать впечатление, что необоснованная агрессия Путина принесла плоды», - заявил спикер.

На заседании правительства министр иностранных дел Британии Лиз Трасс также заявила, что Лондон готовит дополнительные санкции против России за ее вторжение в Украину, сообщил спикер Джонсона.