Министерство финансов США "тщательно отслеживает любые усилия с целью обхода связанных с Россией санкций путем использования золота", заявила министр финансов Джанет Йеллен на слушании в сенатском комитете по финансам во вторник. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Йеллен подтвердила, что операции с золотом с российскими контрагентами также подпадают под указы президента США Джо Байдена, вводящие санкции против России; 24 марта американский Минфин разъяснял, что под санкции попадут, в частности, покупки золота у российского Центробанка, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов.

В первые дни войны западные страны заморозили российские резервы, хранившиеся в западных банках и в валютах западных стран, прежде всего в долларах и евро. Это затронуло около половины российских довоенных золотовалютных резервов на сумму около 300 млрд. долларов. Остальное хранилось в виде золота или китайских юаней, эта часть резервов по-прежнему доступна российскому государству, но ликвидность ее ограничена.