Спецоперация в Ширване: задержаны должностные лица

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в городе Ширван.

АПА сообщает, что в результате операции, проведенной на основании информации о нарушениях закона, задержаны начальник Ширванского филиала Национального архивного управления Гамлет Гусейнов и другие сотрудники управления.

Также известно, что среди задержанных сотрудники Управления муниципальной собственности Ширвана.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что общественности будет предоставлена дополнительная информация.